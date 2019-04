Håpar på nytt snøkanonanlegg

Nyhende

– Det er der utfordringa ligg, at vi ikkje får folk i Steindalen. Der oppe er det flott og fint, og vi kunne hatt drift ei godt stund til, men vi får ikkje folket opp. Det viser berre igjen kor viktig det er med kunstsnøanlegg, seier dagleg leiar Frode Briksdal. Han forklarar at kunstsnøen har heilt andre kvalitetar og held seg mykje lenger. Difor er den avgjerande å ha i botn for ein lengst muleg sesong.