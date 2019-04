Høgt og lågt i Stryn

Nyhende

Statsministeren vart tatt i mot i Loen av Richard Grov. I gondolen opp til Hoven fortalde Grov om prosjektet og den massive turisttrafikken Hoven-anlegget har ført til.

Statsministeren var tydeleg imponert over utsikta på veg opp dei 1011 høgdemeterane.

- Dette er ein heilt unik reiselivsopplevelse for alle dei som elles aldri ville kommet seg opp i slike høgder. Som bergensar sit det langt inne å seie det, men dette er meir imponerande enn Ulriksbana. Vi treng slike opplevingar, sjølv om vi vil ha urøyrd natur, sa Solberg.

- Mange meinte det var galskap å bygge noko slikt som dette, så ser ein kva dette anlegget har betydd for turismen, nye arbeidsplassar etc. Korleis kan ein legge til rette for at slike prosjekt kan la seg realisere også i framtida?

- Det vi må gjere er at folk og bedrifter med nok kapital i ryggen til å gjere slike løft, skal få behalde meir av sine eigne overskot og at vi senker selskapsskatten. Det er klart at slike anlegg som dette gjer at turistene blir her lengre, sa Solberg til Fjordingen.

Forsking og utdanning blir avgjerande

Solberg var invitert inn til Sogn og Fjordane næringsråd si generalforsamling inne på Hoven Restaurant. Både konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth, og Trond Teigene i Sparebanken Sogn og Fjordane heldt innlegg under statsministeren sitt besøk. Kjerpeseth tok mellom anna til orde for at staten må stille like strenge miljøkrav til andre bransjar som til reiarlag som driv bilferjer.

Teigene snakka om Sogn og Fjordane si rolle i nye Vestland og kva utfordringar det fører med seg. Han la vekt på viktigheita av forsking og utdanning i åra som kjem.

- Og det må skje i tett samspel med næringslivet. Utdanningssektoren må treffe det behovet som næringslivet har og vi veit at vi treng fagkompetanse til fylket, både når det gjeld utvikling av reiseliv og omstilling til det grøne skiftet. Vi har av den lågaste arbeidsløysa i landet, og nettopp det kan vere vår største utfordring for her kjem til å vere arbeidsplassar i fleng, sa han.

Leiar i Visit Nordfjord, Marita Lindvik, snakka om breidden i kva Nordfjord har å by på av reiselivsdestinasjonar og viktigheita av politisk tilrettelegging for ein bransje i sterk vekst.

- For reiseliv er den sterkast veksande bransjen, fastslo Lindvik.

Under sin tale la statsminister Erna Solberg vekt på omstillinga som landet står overfor i det som er døypt det grøne skiftet.

- Norge vil miste trekkraft

- Norge er no i ein situasjon no der vi veit at det vil kome store endringar. Vi har låg ledigheit og færre står utanfor arbeidslivet, men slik vil det ikkje fortsette av seg sjølv. Vi har noen utfordringar som vi kjem til å merke sterkast her på Vestlandet. Ein av dei er mangel på arbeidskraft i vekstnæringane som krev teknologiske ferdigheiter og høg utdanning, sa Solberg.

Ho peika på at landet ikkje vil ha den same trekkrafta som no innan få år.

- Vi har høge oljeinvesteringar over dei neste to åra, men etter det kjem vi inn i ei periode som kjem til å ramme Vestlandet, spesielt Rogaland og Hordaland, men som vil gi ringverknadar i heile landet, sa ho.

- Vi treng difor fleire jobbar, fleire i jobb og meir verdiskaping. Eg har tre stikkord for å få fleire folk i jobb og det er kompetanse, kompetanse og verdiskapingsforståelse. Mange trur alt løyser seg med å halde fram som før, men mangel på forståelse for verdiskaping er vår største utfordring for øyeblikket. Det viktigste staten gjer no er å satse på forsking, kunnskap og kompetanse, sa Solberg.

- Skal Sogn og Fjordane slåss mot dei demografiske endringene så må de vere meir nyskapande, få fleire kompetansebaserte arbeidsplassar og dere må halde damene her, sa Solberg.

Ho ville også skryte litt av Sogn og Fjordane.

- Eg vil rose næringslivet i dette fylket for å klare å sjå business i det grøne skiftet. For oss betyr det grøne skiftet evne til å sikre arbeidsplassar, samstundes som ein løyser utfordringane med klimaet, sa Solberg.

- Invester i arbeidskrafta du allereie har

Ho la til at mykje gjerast for at fleire næringar skal bli "grøne".

- Men det er krevjande å stille nye krav til næringar om å ta ansvar for sine eigne utslipp. Det er som regel lite populært og det passar aldri, men dette er noko vi må gjere, sa ho.

Trond Teigene, i Sparebanken Sogn og Fjordane, utfordra Solberg på kva bedriftene bør gjere med utfordringane sine med å få tak i kvalifisert arbeidskraft.

- For dei er avgjerande for å lukkast med ei grøn omstilling, sa Teigene.

– Det er å investere i den arbeidskrafta du allereie har. Ein må slutte å tru at ein 62-åring er ferdig i arbeidslivet for å begynne med golf. Folk må stå lenger i jobb. Bedriftene må gjere seg attraktive og kurse sine tilsette. Ein må sjå dei skjulte ressursane i samfunnet. Tør å satse på dei med eit hol i CV`en. Istadenfor å sjå til Polen eller Litauen, så snakk heller med NAV, sa Solberg.

– Det er fantastisk gledeleg at statsministeren ville besøke oss i Nordfjord og vi kunne vel ikkje fått ei betre ramme rundt besøket enn oppe på Hoven, seier leiar av næringsrådet, Bjørn Lødemel.

Meir om statsministeren sitt besøk i Stryn kjem