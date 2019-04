Unge på vegen

Nyhende

Russen er på vegen. Denne veka inviterte vegvesenet russen til Nordfjord Trafikkstasjon, for å vise bilane sine og få råd om kva dei må gjere for at bilane skal bli sikre. Når vegvesenet sine inspektørar har sjekka bilane og gitt dei oblat som godkjende, kan og bør russen vite at dei har eit godt utgangspunkt for ei trafikksikker russetid.