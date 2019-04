Noregs Ungdomslag vil ha rausare bunadskultur

Nyhende

Bunadsreglane må ikkje bli så stivbeinte at folk bli redde for å gå i bunad, åtvarar Noregs Ungdomslag som tek til orde for ein rausare bunadskultur.

Organisasjonen meiner det har blitt vel mykje stress rundt korleis bunader skal sjå ut, korleis dei skal lagast og alt som høyrer til. No vil Noregs Ungdomslag justere utviklinga.

– Det har blitt veldig mykje lover og reglar om kva du kan og ikkje kan. Bunaden har også blitt frykteleg dyr for mange. Samtidig er det fantastisk at vi har ein så unik kulturarv å ta vare på. Men når vi blir så strenge i ivaretakinga at vi misser brukarane, misser vi noko av gleda med å gå i bunad. Då er det på tide å seie frå om at ein må slappe litt av, seier Mette Vårdal som dei tre siste åra har vore leiar i Noregs Ungdomslag. For å at fleire skal oppleve bunadsglede har organisasjonen laga ein pamflett for å knuse nokre av mytane rundt bunadsbruk.

– Alt må ikkje vere perfekt

Dei seinare åra har bunaden ifylgje Noregs Ungdomslag utvikla seg til å bli eit påkosta statussymbol. Vårdal meiner dette kan vere med å forsterke forskjellane i Norge og vere eit hinder for at mange får oppleve gleda ved å bruke bunad.

– Vi skal ikkje meir enn ein generasjon tilbake, så var det heilt vanleg å sy bunaden sin sjølv, men plutseleg har bunaden blitt noko ein skal kjøpe og då skal dei som syr bunaden tene pengar. Målet mitt er ikkje at alle bunader skal bli billegare. Eg meiner at ein bunad med mykje arbeid i, er dyr. Men det må vere lov å seie at ein enkel bunad – og ikkje minst ein bunad der du har sydd delar av bunaden sjølv – er like fin.

Poenget hennar er at det må vere rom for å tenkje fleire tankar parallelt og at det er fleire måtar å skaffa seg bunad på. Alt må ikkje gjerast så vanskeleg og dyrt, meiner ho. Sjølv har ho til dømes kjøpt seg brukt bunad på finn.no for nokre tusenlappar. Vårdal ser på innspelet til Noregs Ungdomslag som hjelp til å navigere i eit felt som stadig bevegar seg.

– Er folk mottakelege for eit meir nyansert syn eller er du redd for reaksjonane?

– Både og. Det er heilt klart nokre som vil reagere, men eg møter også mange som seier «Å, endeleg!».

– Ikkje berre for kvite nordmenn

Mette Vårdal håpar initiativet til Noregs Ungdomslag skal føre til ein litt annan bunadsdebatt og ein rausare bunadskultur.

– Det å bruke bunad skal ikkje vera eit trongt nålauge der berre dei beste slepper gjennom. Målet er så mange som mogleg i bunad på 17. mai, og at alle som har på seg bunad skal føle seg utruleg flotte. Slik er det dessverre ikkje alltid.

Vårdal fortel at bunadsjustisen i verste fall kan tippe over til direkte ubehageleg.

– Når ein får avisskriveri om at adoptivbarn ikkje har rett til å gå i bunad, då har det gått over alle støvelskaft, slår ho fast. Ho kjenner også til at folk som er mørke i huda risikerer å bli tiltalt på gata viss dei har på seg bunad.

– Desse eksempla er heilt ekstreme. Heldigvis blir dei irettesette. Men når nokon kan seie slike ting er det ei påminning om at det viktig at nokon går i ei anna retning og seier frå. Bunaden misser jo ikkje historia si eller tradisjonen sin sjølv om andre brukar han.

Ho strekar under at Norge er eit samansett samfunn, og at heile det samansette samfunnet har rett til å eige bunadstradisjonen.

– Bunader er ikkje ein skatt for kvite nordmenn, slår ho fast. I pamfletten «Ein bunad for alle», som er lagt ut på nettsidene til Noregs Ungdomslag, kan du lese korleis organisasjonen vil mjuke opp bunadsreglane og spreie bunadsglede til fleire.

