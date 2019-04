- Stor satsing på ungdomen og framtida

Nyhende

Sogn og Fjordane fylkeskommune skal investere 860 millioar i nye opplæringssenter på Øyrane i Førde og på Kaupanger i Sogndal. Det vedtok fylkestinget onsdag.

– Det er ein gledens dag når vi kan vedta to så viktige prosjekt som ny vidaregåande skule i Førde og Sogndal vidaregåande skule med vitensenter på Kaupanger. Det er ei stor satsing på ungdomen og på framtida for fylket, seier fylkesordførar Jenny Følling etter tingsetet i følgje nettsida til Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Politikarane i fylkestinget gratulerte både kvarandre og innbyggjarane i fylket med dagen då dei med stort fleirtal vedtok dei to utbyggingane, i tillegg til eit tredje prosjekt for kunnskap og kompetanse i fylket, Campus Førde verftet.

«Ein merkedag for Sogn og Fjordane og Vestlandet», «ein revolusjon for miljøet blant elevar og tilsette», «viktig for å trekkje folk til fylket» og «heilt i tråd med rolla vår som samfunnsutviklar» var nokre av orda som vart brukte frå talarstolen på Fylkeshuset i Leikanger.