– Har kontinuerleg fokus på sikkerheit

Nyhende

– Mange i den lokale klubben er prega av hendinga søndag, sjølv om det ikkje var ein av våre medlemmar. Ufatteleg trist, seier Arne Jan Kleiven, fagleg leiar i Fjordane Luftsportklubb, etter ulukka i Loen søndag der ein luftsportutøvar omkom.

Fjordane Luftsportklubb er den lokale klubben for hang-, para- og speedgliding og høyrer inn under denne seksjonen i Norges Luftsportforbund.

Klubben har siste året vore med på samarbeidet det lokale politiet tok inititativet til, der luftsportsutøvarar, naudetatar, kommunen og Loen Skylift har arbeidd med å setje fokus på sikkerheit. Les: Tett samarbeid om sikkerheit

– Vi har delteke i sikkerheitsgruppa og jobba med lokalt regelverk og regulering av lokal luftsportsaktivitet, seier Kleiven.

– Vi set fokus på lokale forhold som utøvarane skal kjenne, og desse er gjort kjent for brukarar både ved oppslag i Loen og på internett.

Kleiven legg til at Luftsportklubben jobbar kontinuerleg med fokus på sikkerheit.

– Vi har sikkerheit i botnen for alt vi gjer, og det vil vi også halde fram med, seier Kleiven.

Norges Luftsporforbund har sett i verk ein granskingskommisjon etter ulukka.

Fakta:

Luftsport er fellesbetegnelse for all idrett som vert utøvd i lufta og organisert under Norges Luftsportforbund.

Hanggliding, paragliding og speedgliding er samla i ein eigen seksjon. Desse idrettane har til felles at dei kan starte på bakken, til skilnad frå fallskjerm, som gjerne startar frå fly.

Ein hangglider består av ei stiv ramme med eit sterkt segl, der piloten heng i horisontal stilling under.

Ein paraglider består av ein mjuk duk med celleåpningar som fyller han med luft når han flyr. Ein speedglider er ei separat utgave av paraglider med mindre skjerm.

Hangglidere og paraglidere kan utnytte stigende varmluft (termikk) for å fly høyt og langt, medan speedglidere er designa for å starte høgt og fly raskt nedover nært terrenget, utan å stige.

