Nyhende

Statens vegvesen gjennomførte ein tungtransportkontroll ved Kjøs bru måndag kveld/natt til tysdag.

To førarar vart melde for brot på køyre- og kviletidsregelverket, og to førarar fekk åtvaring for brot på same regelverk.

Eitt køyretøy vart avskilta då det ikkje var vist for etterkontroll, og eitt køyretøy fekk teknisk mangel pga uregelmessigheiter ved skrivaren melder Statens vegvesen i sin kontrollrapport.

17 køyretøy vart kontrollerte.