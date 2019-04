Nyhende

Laurdag vart Myklebustskipet, kopi av det som vert rekna som det største vikingskipet funne i Norge, sjøsett på Nordfjordeid. Bygginga har pågått over tre år, med dyktige og erfarne båtbyggjarar frå Bjørkedalen i Volda både som arkitektar og byggjarar. Treskjærarmeister Rolf Taraldset frå Hornindal har stått for dragehovudet i fronten og halen. Skipet og utsmykkinga er i seg sjølv eit smykke som no vert hovudattraksjonen når Sagastad-senteret opnar 10. mai.