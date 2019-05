Ørsta-Volda årets stasjon

Nyhende

(Møre-Nytt): - Ikkje berre er det vakkert her, med mjølkesjokoladeinnflyging, de er også ein utruleg dyktig gjeng som i 2018 handterte over 2.200 avgangar - i ypparste klasse. De er rett og slett verdsmeistrar i Widerøe.

Rosande ord frå leiar for Widerøe Ground Operations, Frank Schau Olsen, då han torsdag var i Ørsta for å overrekke prisen for «Årets stasjon 2018» til dei tilsette ved Ørsta-Volda, lufthamn.

Stasjonen med sine 12 Widerøe-tilsette handterte i 2018 over 2.200 avgangar med totaltrafikk inklusive transit på 114.922 Widerøe-passasjerar.

Stasjonssjef Svein Arne Nupen var svært overraska og glad over utmerkinga.

– Det var heilt uventa. Det er berre åtte år sidan sist vi fekk same utmerking. Det er heilt klart at ingenting av dette hadde gått hadde det ikkje vore for den dedikerte gjengen som jobbar her. Eg har flinke folk rundt meg, rosa Nupen. Alle flyplassane i Norge har vore med i kåringa. Ørsta-Volda, lufthamn kom best ut av alle 49.

I 2018 vart heile 98,9 prosent av alle avgangane handtert innanfor to minutt av planlagt avgangstidspunkt.

(Denne saka vart først publisert i Møre-Nytt).