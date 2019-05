Nyhende

Frå arkivet - Fjordingen for 10 år sidan:

– Eg har opna barnehagar, men aldri før eit tårn, sa statsråd Anniken Huitfeldt.

Saman med Sedna Lipai klipte ho bandet som markerte opning av Loen barnehage si unike leikestove – ein miniatyrmodell av Skålatårnet.

Loen skule- og barnehage var første stopp på barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt si vitjing i Nordfjord. På uteområdet til barnehagen der vaktmeister Gunnar Myklebust har bygt kopi av Skålatårnet, blei Anniken Huitfeldt, politisk rådgjevar Tord Dale og representantar frå kommunen helsa velkomne av jenter og gutar som framførte Losongen.

- Det er to år sidan vi starta prosjektet som i dag skal opnast. Kopien av Skålatårnet blir ein del av sansehagen til dei yngste borna, opplyste rektor Jorunn Aa Myklebust. Etter at statsråden hadde assistert Sedna Lipai med å kutte bandet som var trekt over døropninga i tårnet, fekk borna sleppe inn i det som skal bli deira nye leikestove.