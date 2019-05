Framleis squash-hall?

Nyhende

Stryn klatreklubb har vendt seg til Stryn kommune med spørsmål om eventuell omdisponering av squash-hallen i Strynehallen.

Ifølgje kommunen vil ein ta ein diskusjon på framtida til desse lokala, men i første omgang skal dei nyttast som lager i samband med den pågåande renoveringa.

- Det som er klart per dato, er at squash-hallen vert nytta som lager så lenge rehabilitering/renovering av Strynehallen pågår. Dette arbeidet omfattar fornying av lys, samt legging av nytt dekke. Hallen vert difor stengd for trening og aktivitet i tidsrommet frå 6.mai til 31.august dersom arbeidet med renoveringa går som planlagt. Når dette arbeidet er ferdig, vil ein på ny vurdere den framtidige bruken av squashhallen. Stryn kommune vil då invitere til møte der ein diskuterer og vurderer gode aktivitets-løysingar for Strynehallen samla sett, heiter det i svaret frå kommunen.