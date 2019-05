Granskar dødsulukka på Hoven

Nyhende

Norges Luftsportforbund har starta granskinga av ulukka på Hoven sist helg. Granskingskommisjonen samarbeider med politiet for å finne den trulege årsaka til ulukka, fortel Trond Nilsen, fagsjef i NLSF.

– Norges Luftsportforbund jobbar kontinuerleg med sikkerheit ut mot medlemmane våre. Hendingar medlemmene våre opplever blir rapporterte til NLF, og desse blir analyserte for å finne årsak og moglege tiltak for å unngå at det skjer igjen, seier Nilsen, som er fagsjef HPS (seksjon for Hang-, para- og speedgliding), til Fjordingen.

– Desse funna vidareformidlar vi til medlemmane våre. Dels gjennom medlemsbladet vårt Fri Flukt, via nettside og sosiale media og gjennom sikkerheitsdager som blir arrangerte i klubbane. Sikkerheit er også alltid eit tema i samband med instruktøropplæring, både på kurs for kommande instruktørar og på oppfriskingsseminar for eksisterande instruktørar.

Tiltak?

–Tiltak blir gjort dersom vi finn gjentakande hendingar av lik art, eller hendingar der det er spesiell grunn til å åtvare miljøet, seier Nilsen.

– Kva tiltak snakkar ein då om?

– Slike tiltak kan t.d. vere endring av opplæring, strengare krav for avansert flyging eller at det blir gitt ut tryggingsbulletinar. Om det er startstader vi brukar som kan ha spesielle forhold blir dette formidla mellom anna gjennom skildringa av flystadene som medlemmene våre finn på Flightlog.org, ved lokale oppslag på startstadene og gjennom sosiale media.

– Kva med Hoven?

– For Hoven er det alt gjort grundig analyse då ein fort skjønte dette ville bli ein svært populær flystad med den enkle logistikken gondolen ville medføre.

Kan ta fleire månadar

Granskingskommisjonen for ulukka består av fem personar.

– Leiar av kommisjonen er instruktør i speed- og paragliding og har 15 års erfaring. Vi har òg med Arne Jan Kleiven, fagleg leiar i Fjordane LSK, med meir enn 40 års erfaring med hang- og paragliding. Han har vore med i sikkerheitssarbeidet rundt Hoven frå starten av. I tillegg har vi fagleg leiar i klubben den omkomne tilhøyrde, han er instruktør i speed- og paragliding og dessutan fallskjermhoppar, seier Nilsen.

– Så har vi ein representant som ikkje driv med hang-, para eller speedgliding, han kjem frå fallskjermseksjonen og har 20 års erfaring derfrå – han har òg deltatt i ei mengde granskingar tidlegare.

Som fagsjef i hang-, para- og speedglider-seksjonen i NLSF er eg fast medlem i kommisjonane. Eg har 10 års erfaring med paragliding, er instruktør i paragliding og driv òg med speedgliding.

– Kva skjer vidare no?

– No samlar vi all relevant informasjon og samarbeider med politiet som fagressurs. Så snart all relevant informasjon er tilgjengeleg vil kommisjonen jobbe med å finne truleg årsak til hendinga og levere rapport til luftportstyret. Rapporten blir òg distribuert til Luftfartstilsynet, klubbane og vil bli formidla til medlemmene våre.

– Kor lang tid tek det før rapporten er klar?

– Ved kompliserte granskingar kan det ta tid å ferdigstille rapport, ein skal nok pårekne at dette kan ta nokre månader. Om vi ved undersøking av utstyr gjer funn som kan vere vesentlege for miljøet å kjenne til, vil denne informasjonen bli distribuert raskt.