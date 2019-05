Sommar i april - vinter i mai

Nyhende

Fredag morgon vakna folk i indre Nordfjord opp til snødekt mark heilt ned i låglandet og fjøresteinane. Når sola får tak, smeltar snøen raskt, men frå meteorologisk institutt vert det meldt påfyll av snø heile helga, og ganske låge temperaturar på nettene.

Dermed er overgangen brutal for nordfjordingar som for lengst hadde funne fram sommartøy og starta både grillsesong og andre sommarlege aktivitetar. April baud på minimalt med nedbør og mange dagar med rundt 20 grader. No er det polare kalde gufs som kjem frå nord enno nokre dagar, før temperaturane skal gå litt oppover i neste veke. Men dagane med 20 grader er over for ei stund. Neste helg er det meldt 10-11 grader, altså ganske normalt for årstida...