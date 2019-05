Nyhende

Statens vegvesen gav åtvaring til fem førarar for brot på køyre- og kviletidsreglane under ein kontroll ved Kjøs bru torsdag kveld. I tillegg fekk ein førar gebyr for manglande dokument. Det vart og gitt eitt bruksforbod for sikthindrande ting ved frontrute, opplyser Statens vegvesen.