Storeslem for ørsting

Nyhende

Vått, kaldt, men god kvalitet og frammøte som varma, må bli konklusjonen på jubileumsutstillinga på Nordfjordeid i dag.

"Fjelltor" vart kåra til dagens hest etter at han hadde fått den raude sløyfa for avkomsvurdering. Den einaste kvite 1.premiesløyfa gjekk til Alm Baronen i klassa for eldre hingstar, og Even Myklebust frå Ørsta står som eigar av begge.

Det knyt seg alltid størst spenning til treåringane på Nordfjordeid, og Silverjo til Svein Erik-Hafstad frå Førde som vi hadde bilete av tidlegare i dag, vart spiss. Ni treåringar vart kåra, seks kom i kvalitetsoppstilling.

Norsk Hestesenter på Nordfjordeid hadde sikra seg både spissen og toaren. Det var Hallingen frå Geilo.

Even Myklebust hadde også ein treåring i kvalitetsoppstilling.