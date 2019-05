Ber kommunen gjere ny vurdering av hyttefelt

Nyhende

På vegne av Roger Øren ber Aaland Arkitektkontor kommunen om å gjere ei ny vurdering i høve etablering av fritidsbustader på eigedomen i Veslebygda. Arealinnspelet frå Øren vart ikkje teke omsyn til i kommunedelplanen for Oppstryn. Grunngjevinga er at det må gjennomførast tiltak på naboeigedomen dersom området skal vere trygt for flaumfare. I tillegg vert det peika på at eigedomen er bratt og smal og såleis lite eigna til dette føremålet.