I dag skal dei avgjere sal av areal

Nyhende

Onsdag er det formannskapsmøte i Stryn og fleire krevjande saker ventar politikarane. Mellom anna skal det takast stilling til fleire utvidingsønskje hos bedrifter i Stryn miljø- og næringspark.

Dagen startar med synfaring på Skarsmyra. Kveen AS og Vinsrygg Maskin AS ønskjer begge å kjøpe grunn, men der er ikkje nok tilgjengeleg areal i høve behovet til dei to verksemdene. I rådmannen sitt framlegg til vedtak tilrår han at Vinsrygg maskin AS får kjøpe 10 dekar av Skarsmyra, medan Kveen AS får disponere inntil 10 dekar i ein nærmare avgrensa periode, og får høve til å opparbeide arealet i samsvar med gjeldande reguleringsplan. Kostnadar med opparbeiding blir å refundere etter nærmare fastsette vilkår.

Sør for Skarsmyra, ønskjer også Stryn Pukk å få meir boltreplass, ved kjøp av grunn aust for noverande område dei disponerer. Her har rådmannen tilrådd at sal vert avslått.