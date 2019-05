Tidleg sesongstart for breturistane

Nyhende

Stor snøsmelting har ført til tidleg vår i Jostedalen. Turistane er allereie tilbake, og blir møtt av ein isbre som er mindre enn nokon gong. I fjor trekte Nigardsbreen seg tilbake 81 meter, skriv NRK.

– Å gå heilt inn til breen utan å gå på snø er unormalt. Det trur eg ikkje at eg har opplevd før på denne tida av året, seier Steinar Bruheim i Jostedalen Breførarlag til kanalen. Han meiner det er tidleg å ha turistar oppe ved breen i byrjinga av mai.

Nigardsbreen er ein av dei meste besøkte brearmane i landet. At sommarsesongen opnar så tidleg som den gjer i år, bekymrar dei som lever av breen.

– Store delar av bretunga er allereie snøfri. Me er spente på korleis det skal gå, me ønsker jo at breane framleis skal vera her, seier dagleg leiar Trygve Snøtun ved Breheimesenteret.