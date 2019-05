Nyhende

Mats Pedersen frå Volda er tilsett som dagleg leiar ved Olden Fjordhotel.

Han kjem opprinneleg frå Haugesund, men har budd i Volda i mange år. Han er utdanna sosionom og har bakgrunn frå ulike felt innan sosialt arbeid. Har i fleire år jobba innan barnevern og asylmottak. Han har bachelor innan idrett og har vidareutdanning i samfunnsplanlegging og leiing.

– Eg gler meg veldig til nye utfordringar. Det var tid for eit nytt arbeidsfelt for meg. Her er mykje nytt. Vi er derfor svært glade for at Svein Muri vil vere ein del av staben eit par månader framover. Mi rolle er både dagleg leiar og vaktmeister, så det er mykje å settje seg inn i. Vi ønskjer å utvide aktivitetstilbodet til gjestene våre etterkvart, seier Pedersen.

– Foreløpig har vi inngått samarbeid med Briksdal Adventure as. Vi ser for oss aktivitetar som naturguiding, toppturar og turar på fjorden. Gjestene er på jakt etter slike opplevingar, seier han.

– Er alle tilsette på plass før opninga?

– Ja, alle er på plass. Mange av dei som skal jobbe her i sommar, har vore her i fleire sesongar. Vi er glade for å ha røynde folk i staben, seier Pedersen.