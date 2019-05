– Reiser meir spørsmål enn svar

Nyhende

Det er ikkje enkelt å tekkjast alle når det kun er eit lite kakestykke att å fordele, og det er kø om godbitane. Stryn kommune har utvilsamt store utfordringar når det gjeld tilgjengeleg næringsareal, og skal ein vidareføre kake-metaforen så er det heller inga ny på veg i ovnen i nær framtid. Slikt kan det bli knuffing i matkøen av. Dette kjem også til uttrykk i saka der dei to partane Kveen AS og Vinsrygg Maskin AS begge ønskjer å kjøpe areal på Skarsmyra. Av dei 25 måla som er tilgjengeleg ønskjer Kveen 16 og Vinsrygg samtlege 25.