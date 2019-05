Nyhende

Torsdag denne veka var siste stein lagd, plassen rydda og kosta og gjerdene fjerna. Igjen kan folk ta i bruk Per Bolstad plass etter fleire månader med oppussingsarbeid.

- Overtaking er signert og no opnar vi, seier prosjektleiar Hanne K. Vangen i Stryn kommune, og ønskjer saman med Finn Drageset i Yri Sand velkomen inn på Per Bolstad plass. Yri Sand har vore totalentreprenør for arbeidet.

No er også dato sett for den formelle opninga. Det blir tysdag 28. mai.