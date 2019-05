Oppmodar til vatning og salting av veg

Nyhende

Bøanedsetra Hyttelag ved styremedlem Oddvar Strand oppmodar Stryn kommune om at vegen frå parkeringsplassen ved skisenteret og opp til Tonningsetra vert regelmessig vatna og salta i sommar.

Dette for å redusere støvplager som hytteeigarane vil bli utsette for i høve stor aktivitet og trafikk under arbeidet med fornyinga av Holedammen.

- Vi tek til oss informasjonen og vidareinformerer entreprenøren som har ansvar for å oppretthalde vegen i god stand i løpet av prosjektet, skriv Hanne K. Vangen i Stryn kommune i svar til hyttelaget.