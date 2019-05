Regjeringa vil straffe tjuvfiskarar hardare

Nyhende

– I det internasjonale villaksåret 2019 vil vi styrke innsatsen mot ulovleg fiske. Dette er eit tydeleg signal om at ulovleg fiske er alvorleg miljøkriminalitet, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i ei pressemelding.

Klima- og miljødepartementet viser til at det kvart år blir det avdekt mykje ulovleg fiske av vill laksefisk. Innsatsen mot ulovleg fiske er derfor viktig for å hindre at overfiske blir eit endå større trugsmål mot bestandane.

I forslaget blir den øvre strafferamma for grovt brot på lakse- og innlandsfisklova heva frå to til fem års fengsel.

Endringane i lakse- og innlandsfisklova skal gi forvaltinga betre verktøy og nye og utvida heimlar til å pålegge administrative reaksjonar og sanksjonar. Blant anna kan ein beslagleggje utstyr og gi brotsgebyr.

Forslaga blir no sende på høyring med frist 16. august

Bildetekst mqr7UOXdTMc:

Regjeringa vil bruka det villaksåret 2019 til å styrkte innsatsen mot ulovleg fiske. Nye reglar kan gi fengsel i fem år for tjuvfiske. Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix / NPK