Tidenes utkøyring frå «parkeringsplass»?

Det overraska mange at det første som skjedde med «nye» Per Bolstad plass var at bussane trilla inn og tok han i bruk som parkeringsplass. Toppen var nok likevel utkøyringa, der bussane pressa seg over fortauet og ut i Tonningsgata ved Johan’s pub.