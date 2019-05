Snauklipte seg til støtte for bestekamerat med kreft

Nyhende

Så vart den eine av dei sjuk. Alvorleg sjuk. Lukas Tansøy Veum fekk kreft. Med diagnosen leukemi er han no på Haukeland sjukehus i Bergen. Kreftbehandlinga fører mellom anna til at han har misst håret.

I solidaritet med bestekameraten bestemte Naiyana og Gustav seg for å snaue seg, dei også.

Naiyane klipte seg sjøl, på eige initiativ, utan at nokon visste om det. Håret har ho donert til kreftforeininga.

Gustav drog rett frå fotballtrening til frisør fredag. Og det hasta, for han ville få «snaua» seg før han skulle til Bergen og besøke kameraten i helga.

Også Naiyana har besøkt Lukas på sjukehuset.

Lukas blei glad for å få besøk, og både overraska og glad over at dei hadde klipt seg for hans skuld.

Alle i klassen har òg skrive brev til han, og det har han blitt veldig glad for, får Fjordignen opplyst.

Så det er ingen tvil om at gode klassekameratar og gode vener er godt å ha når du blir sjuk!