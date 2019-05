No har kommunen sett opp hindringar

Nyhende

Fredag parkerte to bussar inne på nye Per Bolstad plass for deretter å køyre ut i Tonningsgata. Det blir det no ein slutt på.

Les også: Tidenes utkøyring frå «parkeringsplass»?

Kommunen tok straks tak i saka og har no sett opp mellombelse hindringar.

– Desse hindringane mot hovudgata sette vi opp rett etter busshendinga fredag. Både desse blomsterkassene og benkane er berre mellombelse hindringar, men det skal kome nye hindringar i alle retningar seinare som ein del av møbleringsprosjektet på Per Bolstad plass, seier prosjektingeniør Hanne K. Vangen i Stryn kommune.

Datoen for ferdigstillinga er enno ikkje bestemt.