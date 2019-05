Nyhende

Berre ein av tre bønder har opplegg for handfri i traktoren.

I ei undersøking gjennomført av Agri analyse for Landkreditt Forsikring oppgir heile 64% av bøndene at dei ikkje har opplegg for handfri i traktoren. Om lag 9% svarar at dei har handfri montert, men berre nyttar det av og til, og ytterlegare 6 prosent har utstyret montert, men brukar det sjeldan eller aldri.

(NPK)