Nyhende

Stryn kommune har signert kontrakt med entreprenør Aurstad på prosjektet «Fornying av Dam Holevatn».

Arbeidet startar omgåande og vil halde på heile sesongen opplyser kommunen på si heimeside.

På bildet ser vi f.v. Morten Reindal (prosjektleiar Aurstad Tunnel AS), Cato Aurstad (anleggsleiar Aurstad Tunnel AS, Jan Flore (kommunalsjef teknisk og Edvard Solheim (innleigd prosjektleiar for Stryn kommune).

