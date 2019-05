«Kollisjon og bilbrann» i Nostunnelen

Nyhende

20-25 minutt etter at alarm var slått, var ambulansen framme.Deretter kom Stryn brannvesen og til slutt politi og Eid brannvesen frå Hopland-sida av tunnelen. Øvinga gjekk ut på at to bilar med to personar i kvar hadde kollidert midt inne i tunnelen. Ein av personane sat fastklemd, dei andre var lettare skadde. To bilar kom til, og føraren av den eine ringte for å varsle. Ti minutt etter første varsling kom det ny telefon med beskjed om at den eine bilen hadde teke fyr. På grunn av store mengder røyk klarte ikkje personane å sjå nok til å kome seg ut. Difor sette dei seg i bilane og venta på hjelp.

– All røyken reiste mot Hopland. Eid brannvesen søkte 50 meter inn i tunnelen medan vi tok innsatsen frå strynesida og fekk henta personane ut, fortel brannsjef John Jatgeir Vinsrygg. Røykdykkarar frakta personane ut til ambulansepersonellet som tok over på utsida.

– Ei god øving med fokus på samhandling, bruk av samband og leiing, seier John Jatgeir Vinsrygg som var innsatsleiar brann.