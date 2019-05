Opna Olden Cruisepark

Nyhende

Det er på den tidlegare «Myklebusttomta», aust for cruisehamna ved Mølla, ein har tilrettelagt eit stort areal for avvikling av tog- og busstransport knytt til cruiseturismen. Det har lenge vore diskutert bruken av området, men for om lag eit år sidan kom tenderkaia på plass, og med kort veg til hovudkaia, og plassutfordringane ein har der, har det vore naturleg å utvikle tomta til det den har blitt i dag. Mangel på toalettfasilitetar har ein også kome i møte med bygging av eit flott sanitæranlegg på området.