Bustadfelt-kostnadane ballar på seg

Nyhende

I budsjettet for 2019 har kommunen sett av 7.950.000 kroner som startkapital til bustadfeltet. I sak til utviklingsutvalet onsdag ber rådmannen om ei tilleggsløyving på 17,4 millionar, slik at samla ramme for prosjektet blir 25,4 mill. eks mva. Løyvinga skal finansierast med låneopptak.