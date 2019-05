Merka 45 km sti

Nyhende

Om lag 600 dugnadstimar og mykje arbeid både med planlegging og kontakt med grunneigarar er over. Torsdag er det klart for opningsmarkering av det nymerka stinettet på heile 45 kilometer i Utvik. Nettverket av stiar går mellom støylane i Utvik, i tillegg til at det er merka rundløyper.