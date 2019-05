Arealpolitikken i Stryn kommune

Nyhende

For 14 dagar sidan var eg så heldig å bli invitert med på eit arbeidsseminar om tettstadsutvikling i regi av mellom andre Vestlandsforsking. Her fekk vi høyre kor viktig det er med attraktive tomter og næringsareal for å ha ei positiv folketalsutvikling. I Stryn kommune har vi litt utfordringar kring begge desse områda.