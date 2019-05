Nyhende

Stryn Sommerski opna sesongen onsdag.

Det var bra ver og snøfri veg opp til skisenteret der godt 50 personar hadde møtt opp til opninga, og for å kose seg i gode løyper.

– Det var mindre snø i fjor, seier Tom Bjerknes som har vore fast gjest dei siste 20–25 åra.

Låge temperaturar siste dagane har vore gunstig for skisenteret. No håpar Stryn Sommerski at dei å halde ope ut juni månad.