Nyhende

– At arrangementet er veravhengig er jo sjølvsagt. I fjor var vêret ganske dårleg, men likevel kom det heile 130 amerikanske bilar til utstillinga. Det var vi veldig godt nøgde med. Er vêret med oss har vi eit mål om godt og vel 200 bilar i år, seier leiar i Stryn AmCar-klubb, Einar Terje Rake.

Sjølv stiller han til festivalen med sin raude og blankpolerte Chevrolet Bel Air Nomad frå 1956.

Bilar frå heile landet

Klubben står bak Am-Car-treffet under Motorfestivalen som er ei utstilling av amerikanske bilar frå heile distriktet.

– Motorfestivalen har blitt ganske så kjend med åra, så det kjem amerikanske bilar frå heile landet, spesielt frå distriktet og Sunnmøre. Folk likar å møte likesinna. Praten går lett då, seier Rake.

Han fortel at den lokale Am-Car-klubben i dag har 52 medlemer som til saman har rundt 30 amerikanske bilar.

– Årets store happening

– Vi møtast den første helga i kvar månad til såkalla «Cars and Coffee». Då møtes vi på Isehaug Kafeteria eller på Stryn Vertshus. Det er ei sosial greie der bil som regel er tema. Det er ein fin gjeng med same interesse, men Motorfestivalen er årets store happening for oss bilinteresserte i Stryn, seier Rake.

Han vil fortelje om noko han ikkje kan fortelje om, nemleg at det blir nokre overraskingar under Motorfestivalen.

– Det er ikkje så mykje eg kan seie, men vi får besøk av nokre heilt spesielle og ekstraordinære bilar under festivalen. Så kjem det ein dragster som skal få vist seg fram, såpass kan eg seie, røper Rake.

Han har ei klar oppmoding til dei med ein amerikansk bil i garasjen.

– Vask bilen og kom til Stryn, er oppmodinga frå Rake.