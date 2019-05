Hellbillies: – Gler oss til speling på Motorfestivalen!

Nyhende

Bandet som har fått eit heilt land til å syngje om «Den finaste eg veit» og «Krasafaren steinbu» er klare for å innvie nye Per Bolstad plass med utekonsert/utedans. Dette vert ein av ytterst få konsertar frå det populære bandet denne sommaren, så festivalgeneralen set ekstra stor pris på å ha fått dei på plass.

Hellbillies starta i si tid som eit roots- og countryband, men har seinare blitt å rekne som eitt av landets mest ettertrakta rockeband. Vinnar av fleire Spellemannprisar, kåra til Årets spellemann og tildelt nok gull- og platinaplater til å dekorere ikkje berre stoveveggen, men truleg heile huset. Utvendig.

Hellbillies er kjende for rotnorske slagerar om fargerike figurar frå heimbygdene, som Birglit Lien og Gamle-Bry’n. Her er det refreng nok til allsong ein heil kveld, fleire enn du visste at du kunne.

Originalmedlemmane Arne Moslåtten og Arne Sandum er ute av Hellbillies, men ordkunstnar Arne Moslåtten har likevel halde fram med å levere tekstar til bandet. Han har fått selskap på tekstsida av artist, tekstforfattar og Dylan-tolkar Tom Roger Aadland.

– Dette blir ein konsert med masse kjent stoff. Vi er nok innom materiale frå så å seie alle utgjevingane vi har, og bandet er i betre form enn nokon gong, seier Aslag Haugen til Fjordingen.

– Så vi gler oss. Vi set jo veldig pris på at folk har lyst til å ha oss!