Svært glade over å få TIP tilbake på Stryn vgs

Nyhende

– Det har vore vanskelegare enn vi likar å rekruttere ung, lokal arbeidskraft når Stryn VGS har vore utan tilbod om TIP (teknikk og industriell produksjon). Stryvo har til ei kvar tid mellom to og fire lærlingar i staben, og har svært god erfaring med ungdom med ambisjonar. Med over 20 søkjarar til dei 12 plassane på TIP, satsar vi på å kunne inngå lærlingavtalar blant desse om to år, seier Bøe, som i mangelen på lokal arbeidskraft og har rekruttert utanlandsk arbeidskraft.