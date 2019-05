Torunn har stålkontroll på storbil

Nyhende

Det skal mykje logistikk til når over 200 storbilar skal på utstilling og parade. Men Torunn Egge og mannskapet hennar i storbilstaben har stålkontroll.

Torunn Egge er bokstaveleg talt fødd inn i bransjen. Ho er fødd i transportslekta Egge.

– Eg har nok fått storbil inn med morsmjølka, ja, ler ho, medan ho ryggar Scaniaen bak for å tippe steinlasset.

Centimeterpresisjon

Torunn er til dagleg å finne bak rattet på ein tippbil hos Vinsrygg Maskin. Men under Motorfestival Stryn er det logistikken som står i fokus. Ho er storbilansvarleg under festivalen, og har i mange år ordna lister og hatt ansvaret for oppstilling og koordinering av storbilane, både i dei ulike sonene og til paraden.

Og det er ikkje lite, når ein veit at det kjem over 200 storbilar til festivalen, og alle skal ha sin tilviste plass. Då snakkar ein om centimeterpresisjon!

Motorfestival Stryn har blitt det store bransjetreffet, og det merkar også storbilsjefen:

– I år gjekk det utruleg fort unna med påmelding, fortel Torunn Egge.

– Det vart fort fullt på paradesona og området ved Strynehallen. Så det var tydeleg at folk sat klare for å melde seg på i den augneblinken påmeldinga opna. Det er sjølvsagt kjekt!

– Kva er den største utfordringa med storbildelen?

Sikkerheit i fokus

– Det kan bli litt hektisk når det kjem mange og skal plasserast på ein gong. Men det er ein utruleg dyktig gjeng som jobbar med storbil under festivalen, vi har fått erfaring og blitt drevne i dette etter kvart. Eit godt team!

Sikkerheita står i fokus under festivalen, understrekar storbilsjefen.

– Vi har eit eige skriv til sjåførane der vi understrekar at alle vanlege trafikkreglar gjeld. Det er ikkje lov å ha fleire passasjerar enn bilen er registrert for, heller ikkje når ein køyrer parade. Og køyre- og kviletid må overhaldast. Det er viktig at deltakarane overheld reglane, det er med og avgjer om vi får ha parade, understrekar Torunn Egge.

Sjølv om ho har organisert storbilaktiviteten på festivalen i mange år, var det først i fjor ho fekk høve til å vere med og køyre storbilparaden.

– Det var stort! Særleg då vi kom ned mot sentrum og såg folkemengda som stod der, seier ho.

– Då fekk eg gåsehud!