Klart for den 13. motorfestivalen

Nyhende

– Tenk frå den spede starten vår, kva motorfestivalen har blitt. Her får vi telefonar frå både deltakarar og musikarar som ber om å få kome, fordi dei veit at motorfestivalen i Stryn er noko heilt spesielt. I vinter fekk eg telefon frå langt nord i Nord-Norge. Frå ein lastebileigar som like godt har med seg ein dragracebil i hengjaren. Når folk for eiga rekning og utan å bli spurt køyrer meir enn halve landet på langs for å vere med på motorfestival i Stryn ei helg, då vert eg både audmjuk og stolt, seier festivalgeneral Sønsterudbråten.