Køyr pent, er det klare rådet. Då kjem du trygt både til og frå, og du utset ikkje andre for fare. Ha ei flott fes-tivalhelg!

Nyhende

Denne helga er det på nytt klart for motorfestival i Stryn, den 13. i rekkja. Motorfestivalen har på desse åra blitt eit svært populært arrangement som trekkjer til seg deltakarar og publikum frå heile Nordvestlandet og langt meir enn det. Deltakarar kjem snart frå heile landet, anten det er for å delta med storbil eller mindre bilar, bilar som går fort eller som berre ser flotte ut og gjer at ukjente kan møtast rundt dei og få den gode bilpraten.