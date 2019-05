Nyhende

Politiet stiller med forsterka mannskap under festivalen, og har også i år eit utstrekt og godt samareid med Statens vegvesen og UP (utrykkingspolitiet).

Og det er altså ingen lemping på lover og reglar under festivalen.

– Eg vil minne om det politibetjent Eirik Krossen sa i framkant av festivalen i fjor, seier Stavik.

– Vi ønskjer ro og orden, og sikkerheita er i fokus. Det vil til dømes ikkje bli sett mellom fingrane når det gjeld bruk av sikkerheitsbelte eller tal på personar i bilar eller førarhus, heller ikkje i paradane.

Det er også verd å merke seg at det er sjåføren som er ansvarleg, til dømes om ein oppstemt passasjer heng ut av bilvindauget og veivar med armane. Dette kan i ytterste konsekvens medføre førarkortbeslag og anmeldelse for sjåføren. Tipset er difor: Køyr til side og gje beskjed til passasjeren at dette ikkje er akseptabelt, og at dei som gjer dette ikkje får sitje på lenger.

Sjåføren er også ansvarleg for at bilen er i teknisk god nok stand.

Nulltoleranse for burning

Drikking på offentleg stad, samt urinering, rundt parkert bil eller buss er sjølvsagt heller ikkje akseptert.

Også burning, utanom oppvarming av dekk på dragracet, vil bli følgt opp med ein reaksjon, ettersom det medfører stor risiko i store folkemengder. Forbod mot burning gjeld også i paradane. Dersom du prøver deg på nokon form for burning i paraden, kan du risikere å miste «lappen».

Alle trafikkreglar gjeld, som under normale omstende, under festivalen.

– Det blir ikkje gjeve åtvaringar eller sett mildare på ting sjølv om det er Motorfestival, seier Stavik.

Ingen fricamping

Nytt av året er at ein prøver å få kontroll på dei som fricampar. Det blir eigen festivalcamp, og alle som vil prøve å fricampe blir henviste dit.

– Vi er veldig opptekne av å ikkje ha folk som campar utanom tilviste område, seier Stavik.

– Vi vil ha ordna forhold i høve til orden, forsøpling, hygiene og sikkerheit. Om alle føl reglane, blir det ei fin festivalhelg!