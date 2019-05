Rådmannen i Stryn eig 3 bilar

Nyhende

Rådmann Rune Hovde sin første bil var ein 1972 modell Triumph 2000 MK2 med 6-sylindra motor på over 80 hk.

– Den bilen vekte interessa mi for engelske bilar. I dag har eg ein 73-modell Triumph Stag cab med 3,5 l. V8. I tillegg har eg to Alfa Romeo`ar: Ein 166 TI 2.4 JTD (2005) og ein Stelvio Turbo Benzina (2018). Eg er nok over snittet bilinteressert, seier Hovde.