Inndrege førarkort, bøter og slagsmål

Nyhende

UP hadde fartskontroll på Grodås fredag og melder om eitt inndrege førarkort, i tillegg til 25 førelegg grunna for høg fart. Høgste målte fart i 60-sona var 86 km/t. Det vart i tillegg skrive ut fire førelegg for mobilbruk.

Natt til laurdag vert det meldt om slagsmål på storbil-området tilknytta motorfestivalen. 3-4 menn skal ha vore involvert i slagsmålet der politiet måtte skilje partane og megle. Ein mann hadde slått hovudet i bakken, han var våken og bevisst men vart sendt til sjukehuset på Nordfjordeid for sjekk. Dei andre mennene vart dimittert på staden.