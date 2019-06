1,2 million til countrytreffet

Nyhende

Hittil i år har Kulturrådet gitt over 12 millionar kroner til diverse kunst- og kulturføremål i Sogn og Fjordane.

Assisterande fylkesdirektør for næring og kultur i Sogn og Fjordane ønskjer at fleire skal søke om støtte frå Kulturrådet.

- Eg er fornøgd med at utøvarar og aktørar i fylket blir støtta med statlege midlar til kunst og kultur. Samtidig skulle eg ønskt at endå fleire i fylket søkte på støtteordningane til Norsk kulturråd, seier ass.fylkesdirektør for næring og kultur i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ingebjørg Erikstad, på heimesida til fylkeskommunen.

Midlane frå Kulturrådet går til både visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur og andre kunst- og kulturføremål.

Mellom dei som har fått mest stønad finn vi Førdefestivalen, dei har fått 6,3 millionar kroner.

Deretter er Norsk Countrytreff i Gloppen kommune (1,2 million) og Teaterfestivalen i Fjaler (900.000 kroner) dei nest største mottakarane.

HER kan du sjå heile oversikta over mottakarane.