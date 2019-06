Nyhende

Snittalderen på felte hjort i Hornindal i 2018 var 3,6 år for vaksne hanndyr og 3,8 år for vaksne hodyr. Det viser ei oversikt utarbeidd av Utmarksressurs AS. Særleg for hodyr er snittalderen for felt hjort gått ned dei siste åra. I 2008 var snittalderen 5,7 år.

Det vart felt 159 hjort i Hornindal i fjor; 89 hanndyr og 70 hodyr.