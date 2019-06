– Redusert reisetid og betre tryggleik

Nyhende

Stortingsproposisjonen som nyeg vart godkjent i Statsråd ein viktig milepæl for prosjektet.

Svært ulukkesbelasta

Strekninga er 44 kilometer og skal byggast som firefelts motorveg med 110 km/t.

– Det aller viktigaste er at alle som ferdast på E6 langs Mjøsa no får trafikksikker veg. Strekninga frå Moelv til Øyer er svært ulukkesbelasta og dei siste åra har trafikken auka betydeleg. Det passerer pr. i dag 13.000–18.000 køyretøy på strekninga, alt sidan der ein måler, seier Moshagen.

Betre for naudetatane

Utbygginga vil også ha effekt når det gjeld samfunnssikkerheit og beredskap.

– Det er sett opp midtrekkverk på deler av strekninga for å redusere ulukkestala, men dette har ført til at det har vorte vanskelegare å kome seg fram for naudetatane og andre trafikantar ved stopp/berging.

– Dette er ein sårbar situasjon. Utbygginga av E6 vil auke samfunnssikkerheita og beredskapen i regionen, seier Moshagen.

30 minutt mellom Mjøsbyane

Nye Veier har allereie lyst ut konkurransen for planlegging og bygginga av E6 Roterud–Storhove. Strekningane E6 Moelv–Roterud, inkludert ny bru over Mjøsa, og E6 Storhove– Øyer, skal ut i marknaden seinare i år.

Utbyggingsprosjektet er det andre store prosjektet Nye Veier igangset i Innlandet. Når motorvegen står ferdig frå Kolomoen i Hedmark til Øyer i Oppland tek det berre 30 minutt å køyre mellom dei største Mjøsbyane, og langvegsfarande, som eksempelvis skal køyre frå Oslo-regionen til Nordvestlandet, vil spara minst 20 minutt.

Også Øyer-Otta

– Ambisjonen vår har heile tida vore mest mogleg samanhengande utbygging av E6 gjennom Innlandet. No ligg alt til rette for at vi får ferdig firefelts motorveg heilt opp til Øyer i 2025, seier Moshagen.

Regjeringa har tidlegare varsla at Nye Veier òg skal få ansvaret for utbygginga av E6 Øyer–Otta, og dessutan E16 Kløfta–Kongsvinger.