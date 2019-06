Stavenestunnelen og Tyvanestunnelen: - Behovet for utbetring blir meldt inn

Nyhende

Vogntog som må køyre så å seie midt i vegen er eit stadig tilbakevendande problem i dei trange tunnelane på Staveneset og Tyvaneset på fv 60.

– Må det skje alvorlege ulukker før det blir teke grep i høve til dette, Svenn Egil Finden, distriktssjef SFj, Statens vegvesen Region Vest?

– Vi er kjende med at det er smale tunnelar, og det er utført registreringar på behov for tiltak. Behovet for tiltak i desse tunnelane blir melde inn som behov i forbindelse med rullering av Regional Transportplan.

– Kva med kortsiktige tiltak, som redusert fart?

– I utgangspunktet er det generelt 80 km/t utanfor tettbygd strøk. I enkelte tilfelle er det skilta med anbefalt redusert hastigheit, slik som det er gjort for desse tunnelane, seier Finden, som legg til at dersom det er skilta med høgde 4 m så er det faktisk ikkje tillate å køyre med høgare køyretøy enn 4 m.

– Kva må til for at desse låge og trange tunnelane kan bli utvida til å vere tilpassa dagens trafikk? Er det berre å gå laus på vegger og tak?

– Tunnelane må strossast ut i heng og i veggane, det må ny vass- og frostsikring til, portalar, el-anlegg, sikkerheitsutrustning og drenering i tillegg til nytt dekke. til dette krevst det pengar.

– Og kven må ta initiativet til å få dette gjort?

– Trongen for utviding og utbetring av desse tunnelane er registrert som behov, seier Svenn Egil Finden.

– Dette vil, saman med andre prosjekt, vere gjenstand for prioritering i rulleringa av neste Regional Transportplan som skal utarbeidast i Vestland Fylkeskommune.