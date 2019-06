Eit småbruk til besvær

Nyhende

Onsdag sist veke avviste Utviklingsutvalet i Hornindal Matias Lunde sin klage på konsesjonsvedtaket gjort i same utval 6. februar i år, der det er sett som vilkår at han vidarefører ei tiårig jordleigeavtale inngått mellom førre eigar, Undis Vellene, og Eline Fannemel. Lunde ønskjer å nytte arealet sjølv, og gjennom advokat har han nekta for at der føreligg ein gyldig avtale som han burde kjenne til. Han syner også til kjøpekontrakta der det i eit eige punkt står at eigedomen vert seld utan nokon leigeavtalar.