Nyhende

To førarar vart anmeldt for brot på køyre- og kviletidsregelverket under ein kontroll på Fosnes onsdag. Ein tredje sjåfør fekk åtvaring for brot på same regelverk.

Vegvesenet opplyser at eitt køyretøy vart sendt direkte til verkstad for kalibrering av fartsskrivar. Eitt køyretøy hadde feil ved underkøyringshinder.