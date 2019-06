Vinsrygg Maskin får kjøpe mest areal

Nyhende

To gongar har saka blitt sendt tilbake til administrasjonen med bestilling om meir utgreiing. I vedtaket 8. mai vart det også bestemt at dei to interessentane, Vinsrygg Maskin AS og Kveen AS skulle kallast inn til dialogmøte. Vinsrygg Maskin har søkt om å kjøpe heile det ledige arealet på ca 25 dekar, medan Kveen har søkt om å kjøpe 16 dekar.